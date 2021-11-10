Мігранти з Білорусі могли б в Україні чекати розгляду їхньої заявки на притулок в ЄС. Такий варіант вирішення проблеми біженців на білорусько-польському кордоні запропонував експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід. На його думку, необхідно домовитися з Україною, щоб біженці перебували на її території на час розгляду заявки про притулок. – Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз, – вважає Шмід.

Ну да, но мы четко понимаем, что тогда каждый беженец четко попадет в Украину. Немцы, спасибо за уроки, вы нас научили считать издержки.

Так что.... Для начала Германия пусть снимет ограничения на поставку оружия в Украину, даст письменные гарантии прокачки газа после 2024 года через территорию Украины, выделит средства для строительство защитных сооружений на границе с Украиной и Россией, чтобы предотвратить нелегальное попадание мигрантов на на нашу территорию, построит завод по производству оборудования для строительства заводов по производству биоэтанола, биогаза в рамках уменьшения нашей зависимости от России, расширение квот для нашей промышленности и сельского хозяйства в рамках ЗСТ между Украиной и ЕС. Короче говоря, утром деньги, вечером мигранты. По другому с Европой говорить не получится. В качестве альтернативы можно предложить глубокую обеспокоенность.

Видео дня