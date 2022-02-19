Установление мира на Донбассе дипломатическим путем является первоочередной задачей власти, – Мазурчак

Партия "Наш край" осудила агрессивное поведение Российской Федерации и подконтрольных ей формирований ОРДЛО, которые ставят под удар мирных жителей и украинских военных. Политическая сила также призвала к единению украинский народ и объяввила мораторий на критику действий президента – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, пока ситуация не будет решена.

Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Сегодня установление мира на Донбассе дипломатическим путем является первоочередной задачей власти. Мы призываем всех и каждого объединиться ради достижения главных целей. Жизнь каждого украинца – это самая большая ценность, которую мы должны сохранить. И наша сила всегда была в единстве, в умении объединиться в критические моменты, в умении понимать и поддерживать друг друга. Поэтому мы объявляем мораторий на критику действий Ппрезидента Украины, который одновременно является Верховным Главкомандующим Вооруженных Сил Украины для мирного разрешения ситуации", — заявил Мазурчак.

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По его словам, партия "Наш край" всегда будет поддерживать попытки достичь мира исключительно дипломатическим путем и считает, что в трудные времена украинским политикам нужно забыть о своих политических амбициях и объединиться вокруг интересов государства и его граждан.

Мазурчак также призвал другие украинские партии поддержать инициативу "Нашего края".