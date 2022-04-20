Нардепы предложили перенести День победы над нацизмом во Второй мировой: законопроект

Народные депутаты хотят отказаться от государственного праздника "День победы" 9 мая. Вместо него предлагается празднование "Дня памяти и победы на нацизмом во Второй мировой войне" 8 мая.

Соответствующий законопроект №7297 опубликован на сайте Верховной Рады. Авторы документа также рекомендуют президенту внести изменения в указы, которые позволят 9 мая отмечать в Украине День Европы.

"Украина должна чествовать память погибших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром – 8 мая, а 9 мая вместе с государствами-членами Европейского Союза отмечать День Европы", – сказано в пояснительной записке.

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В сопроводительных документах также отмечается, что победа над нацизмом во Второй мировой в европейских государствах отмечается 8 мая – в день капитуляции нацистской Германии.

Отметим, сейчас День Европы украинцы отмечают ежегодно в третью субботу мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты приняли закон о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима. Речь идет о символах "Z" и "V", которые оккупанты используют как знак поддержки войны против Украины.