Неудобный зал, много встреч и лжи: депутаты пожаловались на трудности работы в Раде

В украинском обществе укоренилось мнение, что народные депутаты далеки от реалий, в которых живут граждане, поскольку имеют намного лучшие условия жизни. С этим можно согласиться, но есть и другая сторона медали. Работа в Верховной Раде имеет свою специфику и способна кардинально менять привычный ритм жизни.

OBOZREVATEL решил узнать, на что именно жалуются народные избранники, с какими трудностями сталкиваются и что их утомляет. Далее читайте более подробно.

Не хватает времени на близких

"Без сомнения, работа в Раде внесла коррективы в мою жизнь. Рабочее поглотило личное со старта. Когда ты одновременно во многих процессах, с чего-то выпадаешь. Хотелось бы больше видеть родителей, друзей и родных. И, самое главное, иметь время на книги не только ночью. Однако, я абсолютно счастливый человек, который любит свое дело", – сказал нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

Неудобный зал

"Наша работа по тяжести несравнима с трудом военных на войне с Россией или медиков в борьбе с COVID-19. Поэтому грех жаловаться. Неудобный старый зал для голосования, который слабо проветривается и плохо освещается – это мелочи, хотя и неприятные. Также хотелось бы больше конструктивного сотрудничества для реализации общественных интересов и развития Украины. Ведь преобладает политиканство и договоренности. Но это тоже специфика работы в политике. Поэтому – видели глаза, за что брались, то и нечего рукам пенять", – прокомментировал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Нардеп рассказал минусы работы в ВРУ. Facebook нардепа Ярослава Юрчишина

Много лжи

"Жалоб нет. Мы знали, на что идем. Основным минусом считаю человеческую поверхностность и ложь, с которыми приходится бороться. Их слишком много на этом уровне. Но не жалуюсь. Просто констатирую", – сказал нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

Работа без выходных

"Работа депутата это "активный режим" 24/7 без выходных. Мой рабочий календарь постоянно красный: начинаю день в 7 утра, заканчиваю, бывает, в полночь. Потому что несмотря на работу под куполом имею много встреч, приемов граждан, заседаний рабочих групп и т. д. А вечера мои, в основном, проходят на эфирах телеканалов. За два года работы в Раде у меня сместились приоритеты, лучшим отдыхом стала возможность провести время с родными, и минусом является то, что она выпадает нечасто", – рассказала нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк.

Длительный рабочий день изменил жизнь и председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, который рассказал OBOZREVATEL, что из-за ненормированного графика работы и отсутствия свободного времени он не может строить планы на выходные.

"Я профессионально занимался триатлоном, а это где-то 8-10 тренировок в неделю. Теперь я тоже занимаюсь, но это где-то 5 тренировок и не всегда на них есть время", – добавил нардеп.

Железняк пожертвовал спортом ради работы нардепом. Facebook нардепа Ярослава Железняка

Репутационные потери

"Есть большая проблема, репутационно народные депутаты и власть понесли потери из-за коррупционной деятельности или бездействия отдельных "старших коллег". Один такой коллега может испортить отношение и доверие к сотне добропорядочных людей. Поэтому, чтобы это исправить, необходимо двигаться в разы быстрее. Очень большое внимание должно отводиться коммуникациям: по сути, на 1% дел должно тратиться 10% времени для объяснения этих дел и доведения до общества их значимости", – сказала нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец.

Обычные кабинеты у большинства нардепов

Она добавила, что за улыбками нардепов скрываются такие же люди со своими переживаниями или проблемами со здоровьем. Не хвастается нардеп и условиями работы, уверяет: у большинства ее коллег обычные кабинеты.

Нардеп показала рабочие кабинеты в ВРУ. Предоставила нардеп Елена Мошенец.

"Большинство депутатов имеют кабинеты 10-15 кв. метров. В них, как правило, сидят 2-3 человека одновременно. Это обычные рабочие условия. Это как кабинет стандарт, а есть люкс и суперлюкс за свой счет. Хотя я заместитель председателя комитета – это стандартный. Роскошные, как правило, председатели комитетов или другие известные личности делали себе сами. Именно поэтому и деформируется отношение общества ко всем депутатам", – добавила Мошенец.

В целом нардепы считают минусом своей работы отсутствие свободного времени и ненормированный график. Некоторые жалуются и на медийные атаки, с которыми не сталкивались до публичной работы. Но несмотря на это, все как один уверяют – знали, на что шли.