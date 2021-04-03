Нардепам "Слуги народа" объяснили, как комментировать разговор Байдена и Зеленского

Аналитический и информационный отделы фракции "Слуги народа" подготовили для депутатов эфирные тезисы того, как комментировать первый разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Соответствующий документ появился в распоряжении издания "Бабель". Авторы отмечают, что состоялось "содержательное знакомство президентов". Ключевой темой была ситуация безопасности на оккупированной территории Украины и российская активность вблизи украинских границ.

"США поддерживают политический план президента Зеленского по реформированию нашего государства – усилению безопасности, борьбе с коррупцией, работе ради экономического роста... Мы должны вместе защищать наши демократии, потому что угроза от России направлена не просто на захват наших территорий, а на уничтожение нашего образа жизни", – сказано в тезисах.

Первый разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом

Кроме того, авторы объясняют нардепам "СН", как отвечать на вопрос, "если скажут, что этот разговор не состоялся бы без обострения на Донбассе".

"Иногда российские пропагандисты не бьют по украинской власти так, как отечественные якобы патриоты. Главное в контактах между первыми лицами государств не то, как быстро происходит первый разговор, а то, глубоким ли есть доверие между лидерами и есть ли результативными отношения", – подчеркнули в документе.

Также в тезисах добавили, что отношения с США "не строятся на какой-то одной фамилии".

"Стратегическое партнерство между нашими государствами и общность интересов между нашими народами никогда не менялись и не изменятся. Это навсегда", – написали в документе.

Ранее OBOZREVATEL писал о главных вопросах, которые обсудили президенты Владимир Зеленский и Джо Байден. Также украинский гарант прокомментировал беседу и заявил, что "Украина высоко ценит поддержку США".