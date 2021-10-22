Нардеп Устинова получила серьезную травму в Раде: утро началось неожиданно. Фото

Народный депутат из фракции 'Голос' Александра Устинова получила серьезную травму головы в Верховной Раде. Происшествие случилось в пятницу, 22 октября.

Соответствующее фото она опубликовала у себя в Facebook. На снимке видно окровавленную голову женщины. Ее осматривают медики, которые приехали на вызов в Раду (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Когда утро в Верховной Раде начался неожиданно)" – подписала фото нардеп. Обстоятельства случившегося Устинова не уточнила.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в соцсети пояснила, что на голову Устиновой упал дверной засов. Она отметила, что врачи следят за ее состоянием.

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"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", – написала Стефанишина в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова не задекларировала зарплату и денежные сбережения наличными своего мужа Алексея Яцюка, ссылаясь на то, что "член семьи не предоставил информацию".