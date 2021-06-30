Нардеп от 'Батьківщини' собралась потратить на отпуск более 750 тысяч. Фото переписки

Народный депутат от ВО "Батьківщини" Анжелика Лабунская собралась потратить на летний отпуск более 750 тысяч гривен. Политик намерена отдохнуть в США и Доминикане.

Об этом сообщает Telegram-канал "Через плечо", который опубликовал фото переписки нардепа во время заседания Верховной Рады. Так, Лабунская писала, что ей нужно 20 тысяч долларов на Америку и 219 тысяч гривен на Доминикану.

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Добавим, что за весь период работы Верховной Рады этого созыва Лабунская получила более 81 тысячи гривен пособия по временной нетрудоспособности, пишет "Опора".

Отметим, ранее Лабунскую поймали на развлечениях во время заседания Рады. Политик играла на смартфоне в игру в жанре поиска предметов "June's Journey".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря 2018 года депутат Житомирского областного совета, лидер местной ячейки партии "Батьківщина", народный депутат Украины V-VII созывов Анжелика Лабунская попала в ДТП.