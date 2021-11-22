Нардеп Куницкий получил штраф за нарушение ПДД, когда ехал рассматривать вопрос безопасности на дорогах. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий получил штраф в размере 340 грн за нарушение правил дорожного движения. Это случилось, когда политик ехал на выездное заседание Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, на котором рассматривались вопрос безопасности дорожного движения.

Теперь его адвокат пытается оспорить штраф, сообщил на своей странице в Facebook депутат Харьковского облсовета Анатолий Козловский. Он уточнил, что нарушение произошло на перекрестке, где в 2017 году Елена Зайцева насмерть сбила шестерых человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что на нардепа составили постановление по части 1 статьи 122 КУоАП. Речь идет о нарушении рядности.

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"Александр так спешил на выездное комитет ВР по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения, что нарушил рядность", – написал Козловский.

На рассмотрение дела по нарушению Куницкий не пришел, вместо него был его адвокат, который ходатайствовал о переносе заседания минимум до 30 ноября, однако его назначили на 23 число.

Козловский отметил, что у нардепа якобы уже есть четыре неоплаченных штрафа.

Куницкий также известен как блогер ZPSanek. Он специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в споры с полицией.

Провести выездное заседание комитета ВР в Харькове решили из-за участившихся случаев смертельных ДТП в этом городе. Одним из таких стало происшествие, когда 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti устроил аварию, в которой погиб один человек и трое пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре сотрудники НАБУ проводили обыски в компании, которой руководит помощник Куницкого Дмитрий Никонов, в рамках расследования о получении взятки, уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении.