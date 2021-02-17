Нардеп Гончаренко зарегистрировал в Раде законопроект о 'независимых работниках'

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко зарегистрировал проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов".

Проект документа появился на официальном сайте Верховной Рады. Как отметил Гончаренко, его принятие поможет отдельным категориям населения выйти "из тени" и работать легально: фрилансерам, работникам культуры, искусства и услуг, деятельность которых де-факто не подпадает под действие ФОТ.

"Независимым работником" может стать человек, доходы которого не превышают 100 размеров минимальной заработной платы за год (600 тысяч гривен), а также те, кто не имеет работодателя и не использует наемный труд.

Главная инновация законопроекта заключается в том, что учет своих доходов "независимые работники" будут вести самостоятельно, счет автоматически будет выставлять налоговая и оплатить его можно сразу будет через "Дію" или в электронном кабинете налогоплательщика. Размер налога составляет 5% от доходов и 1,5% военного сбора.

В новую категорию смогут попасть следующие виды деятельности:

работники сферы образования и науки (преподаватели, переводчики, ученые);

искусство и культура (дизайнеры, фотографы, художники);

сфера питания и обслуживания;

работники, выполняющие ремонтные и технические работы;

также арендодатели, которые сдают жилые помещения размером до 400 м² и нежилые помещения размером до 900 м².

"Главная идея закона не в том, чтобы взыскать побольше налогов, а в том, чтобы показать: система уплаты налогов может быть максимально быстрой и человекоориентированной. Люди будут выходить из "тени" только тогда, когда будут понимать, что это выгодно в первую очередь для них. Принятие этого законопроекта позволит улучшить ситуацию с безработицей и будет стимулировать людей работать в "белую". Поэтому приглашаю участвовать в обсуждении законопроекта, а коллег-депутатов поддержать его при рассмотрении в Раде", – отметил Гончаренко.