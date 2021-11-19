НАПК возобновило государственное финансирование партии 'Голос'

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии "Голос". Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде", - заявили в "Голосе".

В прессслужбе также подчеркнули, что еще с начала 2021 года НАПК пошло на нарушение закона и лишило "Голос" государственного финансирования. При этом партию обвинили в якобы нецелевом использовании средств.

"Мы подозревали, что один из ключевых антикоррупционных институций используют для давления на оппозицию. И доказали в суде, что предусмотренное законом государственное финансирование используется исключительно предусмотренным украинским законодательством способом", - добавили в "Голосе".

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В партии также убеждены, что давление власти на оппозицию, еще и с использованием антикоррупционных органов, является верхом цинизма.

"Так же как и использование властями некоторых бывших партийцев, променявших принципы перед избирателями на политическую, финансовую и карьерную выгоду", - резюмировали в партии.