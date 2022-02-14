Нам нужна помощь для защиты границ с воздуха: 'Голос' инициирует обращение в парламенты США и Великобритании

Фракция "Голос" зарегистрировала постановление об обращении в американский и британский парламенты с просьбой предоставить Украине дополнительные средства защиты границ с воздуха. Об этом сообщила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Мы зарегистрировали постановление об обращении в парламенты США и Великобритании по предоставлению Украине дополнительных средств защиты наших границ с воздуха в случае российской атаки. Мы понимаем, что сейчас получить такие гарантии будет сложно, но мы должны инициировать этот процесс. Мы не видим сейчас со стороны власти системной международной работы, которая принесла бы результат в виде гарантий от стран, которые нам сейчас помогают", – рассказала народный депутат.

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По словам Киры Рудык, повестка дня Верховной Рады на текущую неделю не содержит законопроектов, необходимых для усиления обороноспособности государства.

"Повестка дня содержит все что угодно, кроме конкретных шагов, необходимых для усиления международного сотрудничества и обороноспособности. "Голос" как оппозиция требует не терять времени и завтра выносить оборонные законопроекты. Речь идет о перераспределении бюджета (дополнительные деньги на зарплаты военным), законопроект о 9 млрд грн, которые нужно направить на модернизацию вооружения. Армия готовится постоянно, международные партнеры без выходных присылают нам помощь. Я не понимаю, почему власть откладывает такие важные шаги на потом", – подчеркнула представитель оппозиции.