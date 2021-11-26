Наливайченко призвал НАБУ расследовать обстоятельства празднования дня рождения Ермака

Народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать растрату бюджетных средств на празднование дня рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака на государственной резиденции "Синегора" с привлечением государственных вертолетов.

Копию обращения к НАБУ нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

"Следствие должно установить, кто и на каком основании принял решение предоставить государственное имущество, в том числе спецтехнику, в частное пользование для празднований должностного лица. И предоставить обществу точную сумму средств налогоплательщиков, которая была использована для празднований чиновником топ-уровня", – заявил нардеп.

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НАБУ должно принять решение о начале расследования в течение 24 часов.

"Если факты хищения государственных средств и превышение служебных полномочий подтвердятся – должны понести наказание. Перед законом все равны! И не имеет значения: это обычный гражданин, или президент, или руководитель его офиса. В цивилизованном мире есть множество прецедентов, когда госчиновники уходили в отставку и даже садились на скамью подсудимых из-за использования средств налогоплательщиков в своих частных интересах", - добавил Наливайченко.

Напомним, 24 ноября издание "Украинская правда" опубликовало расследование о 4-дневном праздновании дня рождения руководителя Офиса президента в государственной резиденции "Синегора", куда гостей доставляли специализированные вертолеты ГСЧС и вооруженных сил. В офисе президента заявили, что в резиденцию на специализированных вертолетах летал президент, а руководитель его офиса в этот момент вроде бы был в Киеве.