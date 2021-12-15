Надеюсь, что Бурмагин не будет атаковать журналистов в интересах власти – Томиленко о новоизбранном члене Нацсовета

15 декабря Верховная Рада Украины на пленарном заседании рассмотрела вопрос о назначении на три вакантных должности членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте. Членами медиарегулятора рейтинговым голосованием из 13 кандидатур были избраны Александр Бурмагин, Олег Черныш и Ольга Герасимьюк.

Избрание Александра Бурмагина поддержали 283 народных депутата. Его кандидатура была выдвинута Национальным союзом журналистов Украины. В организации надеются, что авторитетный медиарист Бурмагин в должности члена Нацсовета будет готов к диалогу с широким кругом медиа и журналистов, не будет поощрять вражду к СМИ. Об этом заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Томиленко рассказал, что Александр Бурмагин является юридическим партнером НСЖУ. Он консультирует журналистов в случае исков или давления на редакционные коллективы. Также оказывал юридическую помощь локальным редакциям, прошедшим сложное разгосударствление.

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Уже после того, как НСЖУ выдвинула Бурмагина кандидатом в Нацсовет, власти включили его в рабочую группу по подготовке законопроекта "О медиа".

"Сегодняшнее голосование за Александра Бурмагина в члены Нацсовета не изменяет базового критического отношения НСЖУ к законопроекту "О медиа". Нынешний формат этой инициативы – усиление государственного регулирования и давления на деятельность всех журналистов и всех типов СМИ. Мы убеждены, что сначала Нацсовет по телевидению та радіомовлення має завоювати авторитет ефективним регулюванням телерадіопростору, а потім братися за газети чи інтернет. Без політичної незалежності державний медіарегулятор – загроза свободі слова в Україні та генератор проблем для редакторів і журналістів", – зазначив Томіленко.

В то же время глава НСЖУ выразил уверенность, что Александр Бурмагин "будет помнить об искренней поддержке коллег из Национального союза журналистов Украины, которые от тысяч журналистов его выдвинули в Нацсовет. И не будет атаковать НСЖУ в интересах власти".