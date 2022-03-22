Над Макаровом поднят флаг Украины, враг временно блокирует выход к Азовскому морю – Генштаб ВСУ

Юрий Сергиенко
Политика
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Над Макаровом поднят флаг Украины, враг временно блокирует выход к Азовскому морю – Генштаб ВСУ
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Украинские воины подняли над Макаровым Киевской области флаг Украины. Российских оккупантов удалось отбросить в этом населенном пункте.

Такие данные озвучили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на конец суток, 21 марта. В то же время враг продолжает временно блокировать выход до Азовского моря.

  • В ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.

  • Утратив наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории Российской Федерации в границы Украины.

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  • В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в ВС РФ приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.

  • Военно-политическое руководство РФ осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь относительно необходимости военного вторжения на территорию Украины.

  • На Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, понес потери, успеха не достиг. Продолжает ведение воздушной разведки для поиска оптимальных путей улучшения своего положения.

  • На Сиверском направлении противник активных наступательных действий не ведет, продолжает восстановление наступательных способностей путем введения на территорию Украины дополнительных подразделений, в частности, батальонной тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.

  • Подразделения захватчика продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не оставляют попыток наступления в направлении Бровары, однако, из- за потерь, успеха в продвижении не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

  • На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводит, частично блокирует город Сумы, совершает артиллерийские обстрелы города Харьков. Подразделения обеспечения оккупационных войск пытаются восстановить участок железной дороги от города Валуйки в город Купянск с целью улучшения тылового обеспечения группировки войск.

  • На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

  • Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).

  • Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

  • На Южнобугском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, осуществляют меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

  • На Николаевском направлении в результате контратаки подразделений ВСУ противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

  • Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен.

  • Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом, оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть Беларуси. Ожидается, что враг продолжит наносить коварные ракетно-бомбовые удары и производить артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

Сводка Генштаба к концу 21 марта.
Сводка Генштаба к концу 21 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины за 21 марта противовоздушная оборона уничтожила 1 самолет, 2 вертолета, 6 беспилотников и несколько крылатых ракет.

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