Над Макаровом поднят флаг Украины, враг временно блокирует выход к Азовскому морю – Генштаб ВСУ
Украинские воины подняли над Макаровым Киевской области флаг Украины. Российских оккупантов удалось отбросить в этом населенном пункте.
Такие данные озвучили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на конец суток, 21 марта. В то же время враг продолжает временно блокировать выход до Азовского моря.
В ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.
Утратив наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории Российской Федерации в границы Украины.
В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в ВС РФ приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.
Военно-политическое руководство РФ осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь относительно необходимости военного вторжения на территорию Украины.
На Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, понес потери, успеха не достиг. Продолжает ведение воздушной разведки для поиска оптимальных путей улучшения своего положения.
На Сиверском направлении противник активных наступательных действий не ведет, продолжает восстановление наступательных способностей путем введения на территорию Украины дополнительных подразделений, в частности, батальонной тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.
Подразделения захватчика продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не оставляют попыток наступления в направлении Бровары, однако, из- за потерь, успеха в продвижении не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.
На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводит, частично блокирует город Сумы, совершает артиллерийские обстрелы города Харьков. Подразделения обеспечения оккупационных войск пытаются восстановить участок железной дороги от города Валуйки в город Купянск с целью улучшения тылового обеспечения группировки войск.
На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, успеха не имел.
Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).
Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.
На Южнобугском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, осуществляют меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.
На Николаевском направлении в результате контратаки подразделений ВСУ противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.
Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен.
Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом, оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть Беларуси. Ожидается, что враг продолжит наносить коварные ракетно-бомбовые удары и производить артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины за 21 марта противовоздушная оборона уничтожила 1 самолет, 2 вертолета, 6 беспилотников и несколько крылатых ракет.
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