Наблюдателей 'Опоры' не было на участках в Харькове, где якобы обнаружили фальсификации, — представители Терехова

В Харькове представители кандидата на должность городского головы Игоря Терехова заявили, что наблюдателей "Опоры" не было на участках, где они обнаружили фальсификации.

Как передает Depo.Харьков, об этом сегодня, 2 ноября, во время брифинга заявила руководительница Харьковской городской организации политической партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" Виктория Китайгородская, комментируя информацию общественной сети "Опора" о фальсификации протоколов подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова.

"Представителей "Опоры" там не было в качестве наблюдателей или доверенных лиц", — сказала Китайгородская.

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По ее словам, отсутствие представителей "Опоры" на этих участках подтверждается журналами регистрации наблюдателей или доверенных лиц соответствующих УИК Новобаварского района Харькова.

"Вызывает удивление, каким образом "Опора" получила копии протоколов, поскольку на многих избирательных участках не было их наблюдателей, их представителей. Я думаю, это честно, чтобы они сказали, представители каких политических партий, каких комиссий или какие наблюдатели передали им эти материалы. Об отсутствии на этих участках представителей "Опоры" свидетельствуют журналы регистрации наблюдателей и доверенных лиц", — сказала Китайгородская.

Доверенное лицо кандидата Игоря Терехова Алексей Менив добавил, что в течение дня голосования и после выборов ни одной жалобы на подсчет голосов в суды не поступало.

Представители общественной сети "Опора" в Харькове в комментарии журналистам подчеркнули, что заявление представителей "Блока Кернеса — Успешных Харьков" об отсутствии наблюдателей "Опоры" не соответствует действительности.