На Харьковщине мэру отомстили за грязный город и 'украсили' авто мусором. Видео

На машину мэра Южного в Харьковской области Александра Брюханова выбросили мусор. Таким образом ему отомстили за грязный город.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха". На нем видно, как люди подходят к автомобилю главы города и выбрасывают на крышу пакеты с мусором (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так местные жители выразили протест в связи с тем, что власти не решают вопрос с вывозом отходов.

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"Мэру Южного (Харьковская область), с зарплатой больше чем у премьер-министра, затюнинговали тачку в отходы, которые не вывозятся. Пишут, что самого мэра Александра Брюханова хотели бы тоже кинуть в мусорный бак, но он калека", – сказано в комментарии к ролику.

Согласно декларации, в 2020 году Брюханов заработал более 900 тысяч гривен. 810 тысяч составила зарплата, еще более 100 тысяч – пенсия.

Для сравнения, премьер-министр Денис Шмыгаль в этом же году получил около 700 тысяч гривен дохода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киевской области правоохранители задержали главу Барышевской территориальной общины и его заместителя во время получения взятки около 1,5 миллиона гривен.