Мы все вместе должны остановить Россию: Зеленский обратился с призывом к миру

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с призывом к миру остановить войну, которую против Украины начала страна-агрессор Россия. Политик попросил всех, кто поддерживает наше государство, с 24 марта выходить на улицы и площади своих городов и потребовать прекращения войны.

Об этом он сказал в ежедневном обращении в ночь на 24 марта. Видео опубликовала пресс-служба президента в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Начиная с 24 марта – через месяц после российского вторжения… С этого дня и после. Выходите из ваших офисов, ваших домов, ваших школ и университетов. Выходите ради мира. Выходите с украинской символикой поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь. Выходите на свои площади, на улицы", – обратился Зеленский к миру на английском языке.

Видео дня

Политик подчеркнул: Россия начала войну не просто против Украины, а против свободы, как она есть, и это только начало.

"Россия пытается победить свободу всех людей в Европе, всех людей в мире. Она пытается показать, что значение имеет лишь грубая и жестокая сила. Вот почему мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну", – сказал Зеленский.

24 марта – месяц героического сопротивления украинского государства и народа безжалостному вторжению России, пытающейся стереть Украину с лица земли. Однако первоначальный замысел российских войск провалился еще в первые дни вторжения – они думали, что украинцы испугаются и не будут бороться, но они ошиблись.

В то же время россияне пытаются отовсюду получить живую силу, технику, бомбы и ракеты. Войска РФ разрушают наши города, убивают без разбора гражданских людей, насилуют женщин, похищают детей, расстреливают беженцев, захватывают гуманитарные колонны, занимаются мародерством, сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д.

Российские войска не знают предела зла, подчеркнул Зеленский, поэтому весь мир должен помочь Украине их остановить.

Президент также обратился к гражданам России и отметил, что Украина никогда не угрожала безопасности РФ, а всего лишь защищается, чтобы вернуть на свою землю мир.

"Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов и врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов, и которая делает беднее всех граждан России. Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее, изолировать от мира, чтобы вас было легче контролировать и проще отправлять на войну умирать", – сказал политик.

Он добавил, что россияне также должны быть заинтересованы в мире.

"Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это!" – подчеркнул Зеленский.

Все опросы показывают, что народы Европы и Америки нас поддерживают, поэтому на саммитах НАТО, ЕС и "Большой семерки" 24 марта Украина ждет от партнеров решительных шагов.

"На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция, мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продавался и предал. Жизнь можно защитить только в единстве. Свобода должна быть вооруженной. Украинское небо так и не сделало безопасным от российских ракет и авиабомб, мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому, что оккупантов очень много. Просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне", – сказал глава государства.

Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или в "Большой семерке" – сломать и перетащить на сторону войны, добавил он.

Украинцам Зеленский пообещал, что каждый город, героически сопротивляющийся, будет отстроен, а за каждое преступление оккупантов привлекут к ответственности.

"Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, и Луганск, и Чернобаевка... Все наши люди будут жить в свободной Украине. После нашей победы, которая придет тем быстрее, чем больше мы будем все в единстве. Мы все – украинцы Мы все – европейцы. Мы все – свободные люди свободного мира. В единстве! На поле боя и на политических должностях, на митингах и на саммитах, в работе и в общении с людьми. Всеми своими действиями мы должны побуждать Россию искать мир. Всеми своими действиями мы должны приближать победу свободы", – подытожил Зеленский.

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