Мы переходим к огосударствлению некоторых медиа. Государство навязывает инструменты влияния, близкие к цензуре, – вице-спикер Кондратюк

Власти перешли к огосударствлению некоторых СМИ, навязывая свои инструменты влияния, близкие к цензуре.

Об этом заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк в интервью изданию "Детектор Медиа".

"К примеру, вы видите, что мы от разгосударствления переходим к огосударствлению некоторых медиа. И выходит, что государство не только должно заботиться о своей безопасности, но и навязывает инструменты влияния. И эти инструменты влияния близки к цензуре", — заявила вице-спикер.

Кондратюк критически оценила "переформатирование" парламентского телеканала "Рада".

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"Сейчас появляется много предостережений у руководства разных фракций и особенно меньшинства относительно того, как сейчас действует канал "Рада". Появилось очень много критики со стороны оппозиционных сил. Идет тестовое вещание, но уже не было брифингов некоторых депутатов, мы не видим полное освещение работы комитетов Рады. Мне кажется, что это тоже может влиять на доверие к парламенту. Поэтому мы должны вынести на рассмотрение Верховной Рады, что дальше делать с этим каналом", — подчеркнула Кондратюк.

Вице-спикер также заверила, что не будет голосовать за превращение канала "Дом" в канал с вещанием на всю территорию Украины.

"Считаю, что превращение канала иновещания в канал для оккупированных территорий "Дом" было ошибкой", — отметила Кондратюк.