Мы к этому готовы: Данилов назвал главную задачу Путина в Украине

Президент России Владимир Путин намерен добиться разделения Украины. В случае неудачи, он рассматривает вариант использования оружия.

Об этом в интервью "Настоящему времени" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, Украина готова отражать атаку РФ.

"С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задание, которое стоит у него на первом месте. Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы", – сказал секретарь СНБО.

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Данилов пояснил, что разделения нашей страны Путин намерен добиваться при помощи дестабилизации изнутри.

В то же время Данилов добавил, что большого скопления российских войск возле украинских границ не наблюдается, однако есть определенное перемещение.

"Для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз больше, чем есть на сегодняшний день", – отметил он.

Также, по словам секретаря СНБО, угроза со стороны России существует постоянно, с ней страна живет уже семь лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях через спутниковые снимки снова удалось зафиксировать увеличение российских войск на границе с Украиной и во временно оккупированном Крыму.