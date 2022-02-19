Могут повторить? Руки прочь от Украины!
Могут повторить?
Как и у многих россиян, мои корни в Украине. Моя мама родилась в Киеве до войны. А бабушка вспоминала утро 22 июня. Было воскресенье. Они с дедушкой наслаждались возможностью подольше поваляться в кровати в своей коммунальной квартире на Крещатике. И вдруг услышали взрывы. Они даже не сразу поняли, что Киев бомбят с воздуха и началась война. Решили, что это какие-то учения.
А потом было много всякого страшного, дед-кадровый военный инженер воевал, семья в спешке эвакуировалась.
Но главное – все живы остались.
А нацисты были разбиты антигитлеровской коалицией (пора уже мировую антипутинскую коалицию создавать) при активном участии украинцев.
Фашизм возродился в России. Мы смеялись, когда победобесцы клеили на свои немецкие машины стикеры "Можем повторить!". А, оказалось, что они действительно реально хотят повторить нацистскую агрессию против Украины.
Мог ли я подумать, что события, о которых мне рассказывала бабушка, могут повториться, причём в роли немецко-фашистских агрессоров выступят россияне?
В 1941 году немецкие фашисты (нацисты) напали на Украину. Сейчас их российские последователи готовы повторить это нападение.
Руки прочь от Украины!!! Остановить поджигателей третьей мировой войны и их бесноватого фюрера!!!
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...