Мир должен объединиться ради спасения Украины, иначе Путин пойдет дальше, – Порошенко

Петр Порошенко призвал союзников с ЕС и НАТО предоставить Украине как можно больше противовоздушного и противотанкового оружия. Лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что сейчас главное – спасти Украину, и вокруг этой миссии должен объединиться мир так же, как объединилось украинское общество.

Об этом Петр Порошенко сообщил в эфире британского телеканала Channel 4 TV. Он подчеркнул, что сегодня должны быть все едины в противостоянии агрессору, посягавшему не только на Украину, но и на весь мир.

"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского в знак единства внутри нашего государства. С первых дней этой войны я инициировал встречу с президентом Зеленским. Тогда мы пожали друг другу руку и решили начать все с чистого листа. Защищать Украину следует вместе", – подчеркнул Порошенко.

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"Сейчас важно получить противотанковое и противовоздушное оружие, в том числе от Великобритании, от НАТО. Вот и поможет нам спасти Украину. Если этого не случится, если Путину удастся захватить Украину, Путин пойдет дальше. И тогда не будет иметь никакого значения – кто в оппозиции, а кто президент", – заметил Порошенко.

"Начиная с 24 февраля все мы находимся в совсем ином мире, чем прежде. Все мы сейчас солдаты. И я сегодня нахожусь здесь, где на расстоянии менее 10 километров присутствуют российские танки. Мы все объединены вокруг Украины. И мы искренне рассчитываем, что весь мир будет таким же объединенным вокруг Украины, включая единство, которое демонстрирует Великобритания", – отметил Порошенко.