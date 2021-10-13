Гоголь когда-то в "Мертвых душах" писал: "Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа". Так и мы 12 октября, на рабочей группе ТКГ по политическим вопросам, безрезультатно пытались получить от России ответ на вопрос, что она подразумевает под термином "Минские соглашения". За три часа, ответа так и не получили.

Дело в том, что ТКГ, уже почти год назад, поручила политической рабгруппе "на основе письменных предложений участников рабочей группы" разработать План действий "в полном соответствии с Минскими соглашениями". Украина представила свои письменные предложения, а Россия до сих пор не сделала этого. Москва лишь ограничилась "позицией", что "в целом" поддерживает "соответствующие Минским соглашениям подходы" , предложенные ОРДЛО. То есть, не представила свои "письменные предложения", а по-барски дала оценку предложениям своих марионеток. Но, поскольку переговоры ведутся между Украиной и Россией, при посредничестве ОБСЕ ( ТРЕХСТОРОННЯЯ контактная группа), то мы уже почти год просим Россию, чтоб она хотя бы просто переслала от себя тот план, который, якобы, придумали представители ее оккупационных администраций в Донецке и Луганске. Ну мы же не с Донецком и Луганском переговоры ведем! Это же элементарно: для продуктивных переговоров между двумя странами, нужны мнения ДВУХ сторон! Или согласие одной стороны с предложениями другой. Москва наш план не принимает, но и своего не предлагает. Тупик.

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Тогда, чтоб разблокировать процесс, мы решили хотя бы выяснить, что понимают в Москве под "минскими соглашениями", в соответствии с которыми должен быть наработан План действий. Потому что Украина считает, что это три минских документа и решения Нормандской четверки, а Россия всегда говорит только об одном Комплексе мер.

Ну разве это не основополагающее дело – на 8 году переговоров, наконец, определиться, какие документы лежат в их основе? Ведь от этого, в конце концов, зависит объем договоренностей! Но россияне молчат как партизаны. Вернее, говорят, но ответа не дают!

А все потому, что в первом и главном минском документе – Протоколе от сентября 2014 года, есть "двухстороннее прекращение огня", но нет ОРДЛО. То есть, "двухстороннее" – значит между Украиной и Россией. Москве очень хочется забыть этот документ. Отсюда весь этот цирк с отсутствием ответов на, казалось бы, элементарные вопросы.

Ну и процедурное новшество. Сегодня на мониторе появилось еще одно окно участников консультаций. Представительница ОРДО, как и ее луганский коллега, видимо, побрезговала сидеть рядом со своими "общественными" экспертами (может тоже в Москву на пмж перебралась?) и теперь виртуальных окон уже семь. Луганский москвич Мирошник заявил, что "если надо", то они и 10 окон могут добавить! Ну что ж, если ОБСЕ дает доступ к переговорам кому попало, то это на совести ОБСЕ. Только ведь монитор - не резиновый, чем больше на нем окон, тем меньше видно в них людей…

Ну и новость из гуманитарной рабочей группы. Ее работу опять сорвала своим появлением террористка Майя Пирогова. Это нельзя назвать иначе, чем намеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса.

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