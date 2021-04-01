Министр обороны США позвонил Тарану и пообещал помощь в случае эскалации агрессии РФ

Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг, 1 апреля, провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны на официальном сайте. Кроме того, 1 апреля атташе по вопросам обороны Соединенных Штатов, Канады и Великобритании встретились с руководством военных структур Украины, проинформировало американское посольство в Киеве в Twitter.

Отмечается, что уже второй раз за последние полтора месяца Таран и Остин обсудили направления усиления взаимодействия между странами в сфере безопасности и обороны.

"Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – сказано в сообщении.

Также американский министр подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ.

Глава Минобороны Украины Таран mil.gov.ua

О чем разговаривал министр обороны Украины с американским коллегой:

военно-политические аспекты ситуации на линии разграничения на Донбассе, в Крыму и вокруг госграницы;

события 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где российские оккупационные войска убили четырех украинских военнослужащих;

системная эскалация ситуации безопасности в районе проведения ООС и нежелание Российской Федерации подтвердить приверженность режима прекращения огня;

конкретные направления усиления взаимодействия США и Украины в сфере безопасности и обороны.

Ллойд Остин и Андрей Таран mil.gov.ua

Атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании также отметили, что внимательно следят за ситуацией поддерживают Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность.

Встреча с атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании Twitter / U.S. Embassy Kyiv

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Как писал OBOZREVATEL, 20 марта состоялся предыдущий разговор министров обороны Украины и Америки. В США подтвердили поддержку страны в защите от российской агрессии.