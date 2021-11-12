Мигранты, Саакашвили и приватизация "Большевика". В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят важные вопросы. Видео
В пятницу, 12 ноября, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, подвиг и трагедию Михеила Саакашвили, задержание карателя "Палича" в Киеве, проблему беженцев с Ближнего Востока на границе Беларуси и Евросоюза, а также большую приватизацию.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Украина или на YouTube-канале, а также на странице Facebook Шустер online.
Гости студии:
Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, почетный гражданин Грузии;
Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
Тенгиз Аблотия, блоггер "Эха Кавказа";
Станислав Асеев, журналист, писатель, заключенный боевиков так называемой ДНР;
Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;
Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);
Денис Монастырский, министр внутренних дел;
Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019), министр финансов Украины (2016–2018);
Борислав Береза, народный депутат VIII созыва.