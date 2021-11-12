Мигранты, Саакашвили и приватизация 'Большевика'. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят важные вопросы. Видео

В пятницу, 12 ноября, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, подвиг и трагедию Михеила Саакашвили, задержание карателя "Палича" в Киеве, проблему беженцев с Ближнего Востока на границе Беларуси и Евросоюза, а также большую приватизацию.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Украина или на YouTube-канале, а также на странице Facebook Шустер online.

Гости студии:

Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, почетный гражданин Грузии;

Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";

Тенгиз Аблотия, блоггер "Эха Кавказа";

Видео дня

Станислав Асеев, журналист, писатель, заключенный боевиков так называемой ДНР;

Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);

Денис Монастырский, министр внутренних дел;

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019), министр финансов Украины (2016–2018);

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва.