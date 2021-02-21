МИД и Минкульт Украины осудили Лукашенко за репрессии журналистов в Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступили с совместным заявлением о притеснениях и репрессиях против журналистов в Беларуси. В частности, они осудили действия нелегитимной власти Александра Лукашенко.

Обращение было обнародовано пресс-службой украинского Министерства иностранных дел. В нем Кулеба и Ткаченко напомнили, что во всем мире медиа считаются четвертой властью, а, следовательно, никто не имеет права вмешиваться в их профессиональную деятельность.

"Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы. Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ", – говорится в заявлении двоих министров.

Кроме того, они акцентировали внимание на том, что преследование белорусских журналистов происходят не без вмешательства кремлевских пропагандистов.

"Особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации", – заключили Кулеба и Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси журналисток телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову приговорили к двум годам лишения свободы за стрим протестов. Наказание девушки будут отбывать в колонии строгого режима.