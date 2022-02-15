Важные цифры сегодня. США, Франция и ЕС предоставят Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере около $4 млрд.

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7 країн постачають нам оборонне озброєння: США, Канада, Велика Британія, Польща, Естонія, Литва, Латвія.

Європейський парламент схвалив рішення Ради ЄС виділити новий пакет допомоги для України в розмірі €1,2 млрд. Британія планує виділити £1,7 млрд на будівництво українського флоту та £88 млн на підтримку енергонезалежності. США — $200 млн. Данія виділяє €22 млн на нашу обороноздатність, Швеція надає $5,4 млн. Франція виділить фінансування у розмірі €1,2 млрд, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

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За останній місяць 17 американських літаків відправили в Україну більше 1300 т оборонної зброї. Литва надала нам ракетні комплекси Stinger, а Канада оголосила про надання Збройним силам автоматів, пістолетів, карабінів, 1,5 млн набоїв, снайперських гвинтівок та іншого оснащення на більш ніж $6,1 млн.

На підтримку України сформована міжнародна коаліція. Це дуже цінно у спільній боротьбі за мир.