Меркель продолжила настаивать на важности переговоров ЕС с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры Европейского Союза с Россией были бы полезными по ряду вопросов, и не в последнюю очередь для того, чтобы прямо сказать президенту России Владимиру Путину, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений. Также она считает, что в этом случае "лучше не только поговорить между собой, но и противостоять лидеру РФ".

По мнению Меркель, на такой основе не может быть плодотворного сотрудничества. Об этом сообщает издание Reuters.

"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и противостоять президенту России и сказать, что на такой основе не может быть плодотворного сотрудничества", – отметила канцлер.

К слову, лидеры Европейского Союза отклонили франко-германское предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это пошлет неправильный сигнал во время ухудшения связей между Востоком и Западом.

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"Отношения между Россией и Европейским Союзом на данный момент на самом деле не являются хорошими, но даже во время "холодной войны" люди общались между собой, поэтому я думаю, что молчание не способствует решению проблем", – подчеркнула Меркель.

Канцлер добавила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые хотят решить с Россией, и поручили чиновникам рассмотреть форматы и условия, при которых переговоры с Москвой могут продолжаться.

"Это означает, что мы сделали шаг вперед, но мы еще не достигли своей цели", – подытожила Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, канцлер Германии Ангела Меркель завила, что Европейский Союз должен искать пути прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что необходимо выработать единые механизмы ответа на политику Кремля, а также составить список общих стратегических интересов.