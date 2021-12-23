Меня уволили по звонку Путина: экс-разведчик раскрыл детали своего увольнения. Видео

Бывший украинский разведчик, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Червинский заявил, что его уволили по звонку президента Российской Федерации Владимира Путина. Это произошло после спецоперации по задержанию фигуранта по делу об аварии малайзийского самолета Boeing 777, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха.

По его словам, именно эта спецоперация и стала причиной увольнения. Об этом Червинский рассказал в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале "Христя".

"Меня уволили за спецоперацию по Цемаху. Я не говорю, что это Ермак уволил, я говорю: "они", то есть те, кто принимал решение. Звонок был… не хочу рассказывать эту информацию, это мое предположение, что звонок (Путина, - ред.) был 11, а 12 – меня уволили. Звонок же был Зеленскому", - сказал он.

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По словам бывшего разведчика, официальную причину увольнения ему не сообщили, но он убежден, что это было сделано по указанию Кремля.

"Меня отстранили от выполнения обязанностей, потому что такое решение было принято руководством, и на этом я не смог для себя выяснить причину. Я думаю, что это был звонок Путина. У меня других объяснений нет. Потому что у меня есть информация, что этот разговор состоял из двух частей: первая часть – это разговор об обмене моряками, и вторая часть – это Цемах. То есть Путин ставил ультиматум", - добавил он.

Напомним, ранее Червинский рассказал, что из структуры Службы безопасности Украины уволили руководство разведывательного раздела, расследовавшего агентурную деятельность России во временно оккупированном Донецке. В настоящее время работа в этом направлении остановлена.

Журналист Юрий Бутусов со своей стороны добавил, что после увольнения офицеров из донецкого подразделения на этой территории не уничтожили ни одного из главарей террористов. Он отметил, что сейчас разведчики вынуждены впервые рассекретить свои личности, потому что надежды на власть больше нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего террориста ДНР Владимира Цемаха из временно оккупированного Донецка вывозили в бессознательном состоянии. Вместе с ним удалось спокойно пересечь несколько блокпостов боевиков.