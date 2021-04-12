Мендель заявила, что Зеленский попросил о разговоре с Путиным: в Москве открестились

Президент Украины Владимир Зеленский подал запрос на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке.

Однако ответа на эту инициативу пока нету. Такое заявление сделала пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель, чьи слова цитирует Reuters.

"Офис президента, конечно, подал запрос, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Мы еще не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", – сказала она.

Мендель также отметила, что Россия сконцентрировала более 40 000 своих военных на восточной границе Украины и еще столько же во временно оккупированном Крыму. Поэтому Зеленский намерен поехать в Париж, чтобы обсудить там обострение ситуации с западными партнерами.

Между тем спикер главы страны-агрессора Дмитрий Песков попытался отрицать факт обращения Зеленского к Путину. Как пишет российское пропагандистское издание ТАСС, пресс-секретарь российского президента заявил, что ничего не знает об этом.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы", – сказал Песков.

При этом он добавил, что президенту РФ якобы "всегда есть что сказать о том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны".

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