Мендель пояснила, почему Зеленский уволил Богдана

Пресс-секретарь гаранта Владимира Зеленского Юлия Мендель предположила, что предыдущего руководителя Офиса президента Андрея Богдана уволили, поскольку он стал деструктивным.

Она также назвала его "потерянным". Об этом шла речь в ее интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман, которое вышло на YouTube 8 марта (чтобы посмотреть видео, доскроkльте новость до конца).

"Богдан скорее стал более деструктивен, чем конструктивен", – пояснила Мендель.

Журналистка спросила, тяжело ли президент Зеленский расстается с людьми, с которыми работает или дружит.

"Я с ним об этом не разговаривала. Но судя по тому, какой он человек, он очень ценит людей, которые с ним рядом", – уточнила Мендель.

На просьбу охарактеризовать Богдана, она описала его такими словами: "потерянный, юридически грамотный".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о причинах своего увольнения в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что основной стала потеря "взаимного доверия" с президентом Владимиром Зеленским.