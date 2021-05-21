Медведчук заявил о необходимости Зеленскому договариваться с Путиным о Донбассе

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что отношения между Украиной и Россией необходимо восстановить. Для этого, по его словам, нужны переговоры на высшем уровне.

Такое заявление политик сделал после заседания суда, который оставил его под круглосуточным домашним арестом, передает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что это якобы позволит принести мир на Донбасс.

"Я бы очень хотел, чтобы отношения между Украиной и РФ были восстановлены…. Самый главный вопрос – это даже не экономика… Самое главное – мир на Донбассе. Сегодня все это хорошо понимают… И мне очень бы хотелось, чтобы президент Украины господин Зеленский осознал на сегодняшний день, что очень нужна его встреча с Путиным", – сказал Медведчук.

По мнению нардепа, также нужен прямой диалог с неконтролируемой территорией.

"Надо искать общий язык, надо устанавливать диалог. Это во многом зависит, в том числе и от переговоров между господином Зеленским и господином Путиным", – добавил он.

Напомним, что Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения политику в виде круглосуточного домашнего ареста.