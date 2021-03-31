Марина Порошенко призвала правительство предоставить Киеву квоту на закупку вакцин от коронавируса

Правительство должно предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса.

Об этом в интервью "Главкому" заявила председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Она отметила, что столица нуждается в 4 миллионах доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 млн гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.

"У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать Сovid-фонд на так называемое "Велике будівництво". И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: "Так где же вакцина?", наше правительство только начало о чем-то договариваться", – заметила Марина Порошенко.

"В результате, вся страна наблюдает, какое мизерное количество доз вакцин завезено. А на внутреннем рынке вакцину вообще купить невозможно, потому что даже и ограниченное количество, которое было законтрактовано правительством, завозится через-фирмы-прокладки", – объясняет председатель профильной комиссии Киевсовета.

"Европейская Солидарность" будет требовать от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя. Ведь 140 млн грн – это возможность закупки около 1 млн доз вакцин", – говорит Марина Порошенко.

"Кстати, на днях "Рейтерс" сообщил, что одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства от коронавируса, которые проходят конечную стадию испытания. И я бы здесь рекомендовала Кабинету министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией", – резюмировала Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марина Порошенко заявила, что решение о введении локдауна в Киеве является вынужденным, но одновременно и прогнозируемым шагом.