Марина Порошенко: мы продолжим поддерживать украинских медиков во время пандемии

В ситуации, когда центральная власть оказалась не способной организовать борьбу с эпидемией, снова на помощь приходят благотворители и волонтеры. Так, благотворительный Фонд Порошенко с первых дней пандемии помогал украинским медикам и их пациентам, и будет это делать и впредь.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила руководительфракции "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко.

"Все, что возможно закупить, помочь украинцам, нашим медикам и больницам, благотворительный Фонд Порошенко делал и будет продолжать. Мы ни на один день не останавливались", – подчеркнула она.

Марина Порошенко также напомнила, что фракция "Европейская Солидарность" в Киевсовете нового созыва с первых дней работы провела аудит столичного бюджета.

"Мы нашли 422 млн дополнительных средств, которые направили на закупку лекарств для лечения COVID-19. Также с первых дней этого года мы пересмотрели бюджет Киева и выделили 140 млн на закупку вакцины", – отметила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Она отметила, что местные органы власти не могут самостоятельно покупать вакцину на мировом фармацевтическом рынке, так как сейчас это делают только национальные правительства.

"Мы ее можем закупить на внутреннем рынке, для этого власть должна ее привезти и предложить, чтобы мы могли ее получить", – заявила Марина Порошенко.

Она убеждена, что для борьбы с пандемией все общество должно объединить усилия.

"Думаю, что и в этот раз мы тоже, объединив свои усилия, преодолеем беду. Для этого, как я вижу, нам центральная власть не нужна, мы не дождемся помощи от них. Потому что с одной стороны они не могут, с другой стороны они не хотят этого делать... Но тогда позвольте местной власти закупать вакцину от производителя непосредственно или привезите ее, чтобы мы обеспечили украинцев вакциной", – призвала председатель профильной комиссии.

По мнению Марины Порошенко, только массовая вакцинация может помочь разорвать цепь заболевания и остановить эпидемию.

"Думаю, что все врачи со мной согласятся: вакцинироваться нужно, это просто необходимо для того, чтобы спасти жизни украинцев, для того, чтобы разорвать цепь заболевания. Если мы не будем проводить массовую вакцинацию, мы не сможем остановить эпидемию на территории Украины", – отмечает Марина Порошенко.

В условиях бездействия центальной власти органы местного самоуправления и благотворители вынуждены активизировать усилия в противодействии эпидемии.

"И местные власти, и благотворители – они все работают каждый день, не прекращая своей помощи. И мы будем продолжать делать все необходимое, что от нас зависит", – говорит Порошенко.

Ранее сообщалось, что Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 тысяч комплектов. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники для более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины свыше 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 года стартовало отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров – закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом. Более 100 кислородных концентраторов переданы в украинские больницы, каждый прибор рассчитан на двух пациентов.

Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 миллионов гривен.