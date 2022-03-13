Марина Порошенко: Киевсовет объединен и эффективно работает для обеспечения обороны города от российской агрессии

Фракция "Европейская Солидарность" в Киевском городском совете приняла участие во внеочередном заседании и поддержала голосование важных для столицы решений в условиях военного положения. Об этом сообщила лидер фракции "ЕС" в Киевсовете Марина Порошенко на брифинге.

По ее словам, на заседании депутаты согласовали важные позиции обеспечения жизнедеятельности города, а также внесли изменения в бюджет Киева на 2022 год.

"Сегодня Киевсовет провел очередное заседание, на котором были подняты важные вопросы в условиях войны, в которых мы сейчас все с вами находимся. Они касались изменений в бюджет города. "Европейская Солидарность" четко определила свою позицию о необходимости первоочередного финансирования обеспечения территориальной обороны города Киева . Это касается как пищевого обеспечения, так и средств защиты и медицинского обеспечения территориальной обороны", – сказала лидер фракции в Киевсовете.

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"Важно, чтобы коммунальные службы города Киева сейчас оперативно перестроили свою работу и начали строить защитные сооружения в Киеве, которые помешают прорывам врага", – подчеркнула Марина Порошенко.

Также она сообщила, что из 67 депутатов горсовета, принявших участие в заседании 20 – , представители фракции "ЕС", а все решения были приняты депутатским корпусом единогласно.

"Такие совместные действия действительно помогут нам еще более эффективно противостоять в борьбе с врагом и спасти город Киев. Сейчас мы как никогда объединены и работаем абсолютно монолитно, согласованно, голосуем вместе для того, чтобы победить в войне с российским оккупантом", - отметила – . Марина Порошенко.

Кроме того, лидер фракции "ЕС" в Киевсовете Марина Порошенко обратилась к Киевскому городскому голове Виталию Кличко и призвала его обеспечить бойцов территориальной обороны Киева индивидуальными аптечками. Таким образом, защитники столицы будут гарантированно обеспечены всем необходимым для оказания первой домедицинской помощи.

"Держим строй и Слава Украине!" – резюмировала она.

Также в заседании Киевского городского совета принял участие народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Максим Саврасов.

Больше деталей о решениях, принятых во время заседания Киевского городского совета, можно получить по ссылке: https://www.facebook.com/100076014357452/posts/136074798936331/?d=n