Марина Порошенко 8 марта: нам давно пора сломать стереотипы

Гендерное равенство и свободный доступ женщин к политике является важным шагом в становлении Украины как европейского государства. Дискриминация по половому признаку является такой же недопустимой, как и нарушение прав человека из-за возраста, происхождения или других отличий. Об этом в видеообращении, опубликованном на сайте "Европейской Солидарности" заявила лидер "ЕС" в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

"Для нас очень важно воспитать цивилизованное толерантное общество, которое категорически не приемлет дискриминации по возрасту, пола, происхождению или иным отличиям своих граждан", – убеждена Марина Порошенко.

Политик отметила, что существующие гендерные стереотипы давно изжили себя.

"Нам действительно давно пора сломать стереотипы, что "мужчина не может воспитывать ребенка", а женщина "не может занимать руководящие должности или быть политиком". Научиться воспринимать каждого человека прежде всего как личность, и оценивать как профессионала своего дела. Именно от такого подхода сможет выиграть и общество, и страна. Ведь мы знаем множество отечественных и мировых примеров, когда мужчины становились непревзойденными поварами, воспитателями и учителями, а женщины возглавляли партии, движения, правительства и страны. И это меняло мир к лучшему", – убеждена председатель комиссии Киевсовета.

Марина Порошенко отметила, что в международных отчетах Украине до сих пор занимает не лучшие места из-за низкой вовлеченности женщин в политику. Сейчас в украинском парламенте только 21% женщин, а в правительстве только 3 министра-женщин.

"Вместе с тем, в вопросе представления женщин в политике я хочу особо отметить работу нашей команды. Ведь фракция "Европейской Солидарности" в Верховной Раде Украины на 30% состоит из депутаток, а на довыборы наша политическая сила выдвинула еще двух кандидаток – Марусю Зверобой и Юлию Кузьменко. Киевский городской совет также представлен 30% депутатов-женщин. С каждым годом нас в политике становится все больше", – подчеркнула Марина Порошенко.

По ее словам, обществу сложно поддерживать идею вовлечения женщин в большую политику, когда чиновники публично выражают пещерные патриархальные взгляды – и тем самым не разрушают, а наоборот формируют еще большие стереотипы, например, позволяя себе сравнивать женщин Украины с туристическими брендами.

"Мы все также слышали историю, которая недавно случилась с депутатом "Европейской Солидарности" на Ривненщине, когда ее затравили только за то, что на публичное мероприятие она пришла с собственным ребенком. И в этом контексте очень важным является принятие соответствующего законодательства о привлечении к административной ответственности за проявления сексизма. Ведь страна без дискриминации и сексизма – это европейская страна, а равноправие во всех сферах – это залог успеха", – убеждена Марина Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Марина Порошенко подчеркнула важность координации усилий центральной и местной власти при проведении реформы психоневрологических учреждений. Только так, по мнению Порошенко, можно решить проблему дефицита персонала в таких заведениях, и повысить качество предоставляемых услуг.

Кроме того, лидер фракции "ЕС" в Киевсовете подчеркнула важность нормализации работы противотуберкулезных мероприятий: больницы должны получать оплату не по количеству кроватей, а за услуги.