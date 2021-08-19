'Манипуляции и ноль доказательств': в Нацкорпусе прокомментировали 'заказной' сюжет ICTV

Нацкорпус обвиняет телеканал ICTV в публикации клеветнического и заказного сюжета о партии. Об этом заявил руководитель Сумской областной организации Национального корпуса Денис Сокур, которого в упомянутом сюжете журналисты обвинили в рэкете.

"Манипуляции, громкие слова, интригующая музыка и ноль доказательств. Полный набор грязной заказухи. Единственная правда во всем этом бреде – это то, что я со своей командой действительно посещал печально известный завод горе-бизнесмена Александра Марченко", – заявил Сокур.

По его словам, упомянутое в сюжете предприятие за последние годы несколько раз было оштрафовано контролирующими органами за антисанитарию – задолго до того, как туда впервые пришел Нацкорпус вместе с журналистами.

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"К нам на встречу вышла группа провокаторов во главе с директором завода Марченко, додумался выйти в футболке с изображением флага России. Естественно, как человек с активной гражданской позицией, я не мог спокойно смотреть на символику страны-агрессора и сорвал с него эту позорную тряпку. Именно этот момент "чорнушники" выдали вам как нападение на якобы женщин и якобы честного бизнесмена ", — пояснил Сокур.

Появление заказного сюжета Сокур связывает с информационной войной, которую власть начала против Нацкорпуса.