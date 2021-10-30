"Мандаринова месть" Пу Эрдогану может вылезть ему боком. На самом деле Турция может серьезно усложнить экспортный нефтяной трафик РФ из Черного моря на мировой рынок. Ведь все идет через Босфор. А в ноябре – марте погода в этой части Черного моря часто портится. И это является основанием для ограничения движения судов с опасными грузами (а танкеры с нефтью – это именно они и есть) через пролив. В 2014-м, в 2019-м образовывались двухнедельные танкерные "пробки". А зимой 2003-2004 ожидания прохода Босфора растягивалось почти на месяц. Насилие тогда в Москве стояло устрашающее:) Цена фрахта подскочила 4-кратно! Бешеные демереджи!

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Тому турки можуть "погратися з погодним чинником" навіть якщо над Босфором буде чисте небо! Влаштувати Пу чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні, у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...

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А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась по максимуму надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше минулого року він цей фокус вже робив - технологія відпрацьована.