"Мандариновая месть" Путина Эрдогану может вылезти ему боком
"Мандаринова месть" Пу Эрдогану может вылезть ему боком. На самом деле Турция может серьезно усложнить экспортный нефтяной трафик РФ из Черного моря на мировой рынок. Ведь все идет через Босфор. А в ноябре – марте погода в этой части Черного моря часто портится. И это является основанием для ограничения движения судов с опасными грузами (а танкеры с нефтью – это именно они и есть) через пролив. В 2014-м, в 2019-м образовывались двухнедельные танкерные "пробки". А зимой 2003-2004 ожидания прохода Босфора растягивалось почти на месяц. Насилие тогда в Москве стояло устрашающее:) Цена фрахта подскочила 4-кратно! Бешеные демереджи!
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Тому турки можуть "погратися з погодним чинником" навіть якщо над Босфором буде чисте небо! Влаштувати Пу чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні, у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...
А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась по максимуму надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше минулого року він цей фокус вже робив - технологія відпрацьована.
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