Главной темой недели стала эскалация на Донбассе. Россия активно стягивала военных и технику в Крым и граничащие с Украиной регионы под видом российско-белорусских учений "Запад-2021". Кремль устами президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова вещал, что Россия "перемещает вооружённые силы в пределах своих территорий по своему усмотрению", и "это не должно никого беспокоить". А в это время роспропаганда транслировала нарратив "русские люди, которые живут на Донбассе, должны жить в России".

Неделю назад, 29 марта, в "Коммерсантъ" вышла статья с занимательным заголовком "В России срывается тракторный завоз". Как стало известно журналистам, накануне посевной кампании поставщики сельхозтехники в РФ столкнулись с дефицитом железнодорожных платформ. В парке основных операторов находится 16 тысяч универсальных железнодорожных платформ, на каждой из которых помещается два трактора или одна-две единицы военной техники. Однако операторы отказывают аграриям, ссылаясь на то, что платформы задействованы для перевозки военных и специальных грузов. В Минобороны России на запрос "Коммерсантъ" официально не ответили, но источник в министерстве заверил, что военные не изымали единовременно большое число платформ.

Статья о суровых буднях аграриев, вынужденных биться за железнодорожные платформы с военными, стала первой ласточкой кампании по запугиванию украинцев. А затем в ход пошла "тяжёлая артиллерия" для тех, кто не читает между строк. Российские издания, от которых за версту несёт бульварщиной, начали наперебой штамповать статьи с заголовками: "РФ начала проверку боеготовности всех военных округов", "Стало известно, какие войска перебрасывает Путин к границе с Украиной (фото и карты)", "„Учения" российской армии могут стать сюрпризом для ВСУ", "Российские войска у границ Украины и обострение на Донбассе: что известно и возможна ли масштабная война?", "Бряцанье оружием или начало войны: ВС РФ подтягивает военную технику к границам Украины" и тому подобное. Кроме того, тема активно мусолилась на федеральных телеканалах и в соцсетях. Было сделано всё для того, чтобы сложилось впечатление, что Россия готовится к "маленькой победоносной войне" против Украины.

Не осталась в стороне от горячей темы и так называемая оппозиция (ибо настоящая давно почила в бозе). На днях Российская объединённая демократическая партия "Яблоко" приняла заявление "О нарастании опасности новой войны с участием России". Документ был подготовлен и внесён на рассмотрение съезда тремя видными членами партии, среди которых оказался Григорий Явлинский.

Григорий Алексеевич известен тем, что написал статью "Без путинизма и популизма", в которой раскритиковал "недотравленного" боевым ядом "Новичок" Навального. И всё бы ничего, но статью он опубликовал через три дня после того, как суд отправил оппозиционера на 2,5 года в колонию. Текст был спорным, со многим можно было бы согласиться, если бы не одно "но" — время было выбрано неверно, ведь Навальный сидел в тюрьме и не мог ответить. Из-за этого случился скандал, Явлинского обвинили в работе на Кремль, пострадали личная и партийная репутации.

И вот теперь Григорий Алексеевич, которого ещё недавно называли едва ли не агентом Владимира Путина, раскритиковал имперскую политику президента России. Не будем пересказывать текст, так как он опубликован на сайте партии, а отметим главные нарративы.

Итак, партия "Яблоко" заявила об обострении "военного противостояния в Донбассе", а также перемещении "значительных по размеру воинских подразделений Вооружённых сил Российской Федерации". Признала, что на территории Украины "идёт спровоцированная и спонсируемая Россией гибридная война с применением тяжёлых вооружений и различных родов войск", и "Россия последовательно отказывается от всех предложений по реальному мирному урегулированию в Донбассе". "Гибнут люди", "парализована работа законных органов власти", и это является "прямым следствием российского политического и военного вмешательства в дела Украины". Имперская по форме и содержанию политика Владимира Путина "фактически делает Россию страной-изгоем", которая "экспортирует несвободу и угрозу войны по всему миру".

По мнению оппозиции, "очередное обострение ситуации вокруг Украины происходит в условиях непрерывного и многолетнего падения уровня жизни и нарастания недовольства накануне большой парламентской избирательной кампании в России, по результатам которой будет сформирован парламент, в период полномочий которого состоятся выборы президента России". В партии "Яблоко" видят "прямую связь между милитаризацией внешней политики России с ситуацией и политическими установками властей внутри страны", и считают такую политику "преступной и безответственной". Предупреждают россиян, что "политика Путина может привести к новой войне на востоке Украины, новой гибели людей, разрушению системы международных отношений, удалению России в исторический тупик, разрушению цивилизационных перспектив страны". И указывают, что "всю полноту политической ответственности за последствия милитаристской внешней политики России несёт президент России Владимир Путин".

Трудно спорить с партией "Яблоко". На восьмом году войны никто из украинцев не сомневается в политическом и военном вмешательстве РФ в дела Украины. Как и в том, что в России "жить стало лучше, жить стало веселее". Достаточно заглянуть в новостную ленту, а там: "Zoom отказался обслуживать госкомпании РФ", "Правительство начало приплачивать нефтяникам из бюджета, чтобы цены на бензин не росли", "Рубль обвалился до минимума за полгода после заявления Шойгу", "Россиянам перестало хватать на мясо: Потребление говядины рухнуло до минимума за 10 лет", "Мишустин поручил Минфину за 4 дня придумать, как вытащить регионы из долговой ямы", "„Запасов осталось на две недели": поставки сахара в магазины практически остановились после второй заморозки цен" и так далее.

К слову, хотелось бы напомнить, что ещё недавно за разглашение информации о колонах военных и техники в РФ сажали народ в тюрьмы. Неужто в 2021 году в России перестали блюсти военную тайну?..

К примеру, в 2015 году против жительницы Смоленской области возбудили уголовное дело по факту госизмены. Якобы она в 2014 году обратилась в украинское посольство, рассказав, что соседняя с её домом военная часть опустела и солдаты могли быть направлены в Донецк. Суд отправил женщину под стражу, несмотря на семь малолетних детей. Её освободили из-под ареста и прекратили дело только из-за общественного резонанса. А вот 72-летнему жителю Ростовской области не повезло, и в 2019 году российский суд отправил пенсионера на 12 лет в колонию строгого режима за якобы шпионаж в пользу Украины.

Напрашивается вывод, что накануне парламентских выборов в сентябре 2021 года Владимир Путин решил разыграть карту "маленькой победоносной войны". Он гремит ржавым оружием и кирзовыми сапогами, чтобы отвлечь россиян от злободневных проблем, сплотить народ перед лицом якобы внешней угрозы, транслируя нарратив "есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". По данным "Левада-Центр", рейтинг Владимира Владимировича упал до 31% в марте — это ещё не конец, но далеко не 57–60% в 2014-2015 годах. С таким рейтингом вести на выборы президентскую партию "Единая Россия" Путину крайне тревожно.

Однако, судя по заявлению партии "Яблоко", не все перспективе "маленькой победоносной войны" рады. Злые языки говорят, что идеологом эскалации на Донбассе является министр обороны России Сергей Шойгу, однако его амбиции не всем силовикам по душе (к примеру, директору СВР РФ Сергею Нарышкину). Одни сидят на финансовых потоках, связанных с временно оккупированными территориями; другие — не верят, что война будет маленькой и, тем более, победоносной; третьи — понимают, что с приходом Джо Байдена на пост президента США санкции Запада будут серьёзными, включая отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT.

Пока всё выглядит как история "держите меня семеро!" Но окончательное решение принимает единолично президент России, а что у 68-летнего болеющего диктатора на уме, не знает никто — ни Шойгу, ни Нарышкин.