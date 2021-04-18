Макрона предупредил Россию, что Запад не согласится с новыми военными операциями в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрона отметил, что Запад никогда не примет новых военных операций на украинской земле.

Об этом он заявил в интервью CBS. По его словам, подход должен базироваться на готовности к диалогу Президента России Владимира Путина.

"Сейчас в Украине, если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатическую повестку дня, и США, Европа, все мы должны быть очень четкими в отношении России. Мы никогда не примем новых военных операций на украинской земле, и мы должны создать путь, чтобы быть надежными в этом", – заявил Макрон.

Он назвал ситуацию в Украине неприемлемой и отметил, что Россия должна провести деэскалацию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, л Макрона заявлял, что с Россией надо вести открытый и честный диалог, но одновременно провести "четкую красную линию" – обозначать моменты, в которых международное общество несолидарное с Кремлем, – и не ограничиваться только санкциями после неприемлемого поведения.