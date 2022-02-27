Макрон уговаривал Лукашенко вывести войска РФ: появились подробности разговора

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Французский лидер потребовал от последнего вывести войска России с территории РБ.

Об итогах переговоров, которые состоялись 26 февраля, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Макрон призывал Лукашенко отказаться от статуса вассала и фактического соучастника России в войне против Украины.

Макрон отмечал, что российские войска ведут одностороннюю и несправедливую войну в нашей стране.

Близкий к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" подавал этот разговор иначе. Отмечалось, что стороны обсудили позицию Беларуси и вовлеченность в войну РФ против Украины, однако о выводу войск речь якобы не шла.

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Отметим, что этот разговор Лукашенко с Макроном болезненно восприняли пропагандисты РФ. Они начали обвинять Лукашенко в желании договориться с Западом о выходе из конфликта с Украиной.

Французская сторона также сообщает, что Макрон осудил вероятное разрешение России разместить ядерное оружие на территории Беларуси, которое может дать РБ.

Лукашенко же попытался оправдаться и заявил, что это все "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном – и об обычном оружии речи быть не может".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси запланирован референдум по поводу поправок в Конституцию. Если он состоится и граждане поддержат проект, Россия сможет разместить свое ядерное оружие в Беларуси.