Макрон позвонил Путину и выразил "крайнюю обеспокоенность" Мариуполем

Лидер Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чьи войска вот уже третью неделю держат в осаде украинский Мариуполь, что приводит к мучительным и массовым смертям его жителей. Глава Елисейского дворца призвал коллегу немедленно прекратить обстрел населенного пункта и обеспечить создание "зеленого коридора".

Об этом сообщили журналисты канала BFM.tv. Макрон убежден, что именно от решения Путина зависит дальнейшая судьба мариупольцев.

Разговор двух политиков длился час и 10 минут. В беседе они подняли другие острые вопросы касательно военных действий между Россией и Украиной, но именно ситуация в Мариуполе, по словам Макрона, вызывает сегодня у европейского лидера "крайнюю озабоченность".

Как сообщал OBOZREVATEL, жители блокадного Мариуполя фактически держатся из последних сил. Им необходима гуманитарная, медицинская помощь и немедленное прекращение обстрелов, поскольку сам город уже изменился до полной неузнаваемости.

Видео дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!