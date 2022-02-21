Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал срочные переговоры с лидерами ведущих стран Запада после своего продолжительного телефонного разговора с Владимиром Путиным. С президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон разговаривал дважды – до и после общения с российским президентом.

В пресс-релизе Кремля никаких четких указаний на то, о чем договорились президенты, нет, кроме подтверждения готовности продолжить переговоры в "нормандском формате" на дипломатическом уровне и на уровне советников лидеров государств. Зато в Елисейском дворце утверждают, что Макрону удалось убедить Путина в необходимости разблокировать "Нормандский формат" — вплоть до возможности встречи на высшем уровне, что неоднократно отвергалось Кремлем, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

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В Москве согласились и с проведением заседания ТКГ (Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. – Ред.), которое российская сторона срывала с момента объявления эвакуации жителей оккупированных территорий. И якобы Путин выдвинул еще ряд предложений, которые Макрон намерен обсудить с коллегами.

Может возникнуть вопрос: действительно ли Россия затевала столь широкомасштабное давление на Украину, чтобы добиться уступок в вопросе Донбасса? Ведь мы прекрасно понимаем, что никакого освобождения территорий военным путем Украина не планировала, никаких обстрелов не совершала. Даже российские пропагандисты не могут предоставить никаких доказательств этих действий и намерений.

И это Украина инициировала срочное заседание ТКГ, чтобы добиться деэскалации, а Россия, которая якобы заботится о безопасности жителей Донбасса, отказывалась от участия своих представителей во встрече. Так что же нужно Путину?

Ответ на этот вопрос можно получить, только если предположить, что российский президент отказался от своих первоначальных планов вторжения в соседнюю страну, но все же хочет получить от сложившейся ситуации максимум возможного – и избежать при этом новых санкций.

При этом Путин прекрасно понимает, что и европейцы не хотят ни санкций, ни войны, ни гуманитарной катастрофы. И то, и другое, и третье станет оглушительным ударом по только-только оправляющейся европейской экономике. И поэтому они могут поискать компромисс, который позволит избежать войны и попытаться склонить к этому компромиссу США и Украину.

Не следует думать, что такой компромисс может лежать исключительно в области исполнения Минских соглашений в их российской интерпретации. Нет, ситуация может зайти гораздо дальше. На это указывает интервью генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася агентству Reuters – первое такое интервью чиновника иностранным журналистам. Зась решил пообщаться с ними, чтобы предложить ввести в зону конфликта на Донбассе… миротворцев ОДКБ. И не просто так, а при согласии Украины и с одобрения Совета Безопасности ООН.

Если эта инициатива встретит понимание, Россия действительно превратится из стороны конфликта в посредника. Тем более если "миротворцами ОДКБ" окажутся не россияне, а белорусские и казахстанские военные, например. И что, тогда наступит мир?

Нет, тогда Украина окажется в положении Грузии 2008 года. Ведь российско-грузинская война начиналась с обвинений в нарушении безопасности миротворцев СНГ, на ввод которых в зону конфликта давала согласие сама Грузия. Именно поэтому Россия и решила "принудить" Грузию к миру.

Я практически не сомневаюсь, что и в случае с миротворцами ОДКБ провокация обязательно произойдет. И Кремль будет обвинять Украину в том, что она нарушает безопасность тех самых миротворцев, которых сама и приглашала. Таким образом, то, что может произойти в случае ввода миротворцев ОДКБ, станет не миром, а просто паузой перед ожиданием новой войны.