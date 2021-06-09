Маас – об отказе Германии дать оружие Украине: если бы я сказал об этом Лаврову, разговор был бы коротким

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что если бы в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым сказал бы относительно поставок оружия в Украину, то разговор якобы был бы коротким.

На пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в среду, 9 июня, он отметил, что на переговорах с Лавровым пытался повлиять на возможность встречи в "нормандском формате".

"Когда мы с министром Ле Дрианом позвонили господину Лаврову для того, чтобы повлиять на возможность встречи в "нормандском формате", в котором Германия и Франция имеют роль посредника, и если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле", – сказал Маас.

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Он отметил, что Германия будет и впредь самым большим двусторонним донором и партнером для Украины.

"Мы можем расширить возможности, если это будет необходимо. Мы хотим вносить вклад в то, чтобы Украина развивалась экономически, мы хотим также поддерживать интересы в сфере безопасности и сделать вклад в то, чтобы на Донбассе воцарился мир. Это наши приоритеты и Украина может дальше на это полагаться", – сказал министр.

Отметим, официальный Берлин неоднократно подчеркивал, что не считает поставки вооружения в Украине способом прийти к завершению войны на Донбассе. В частности, Маас 1 июня отметил, что конфликт может быть решен только политическими средствами.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский заявил, что надеется на то, что Германия поддержит Украину поставкой современного вооружения. По его мнению, это позволило бы предоставить мощное противодействие армии оккупанта и защитить интересы самой ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба на встрече в Германии заявил, что надеется, что никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать.