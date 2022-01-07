Лукашенко заявил, что хочет вернуть Украину в 'лоно настоящей веры' и заговорил о единстве с РФ

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украину следует вернуть "в лоно настоящей веры". Он также заговорил об укреплении с "дружественными и братскими странами".

Об этом во время посещения храма 7 января, сообщается на сайте белорусского президента. В то же время Лукашенко сказал, что он якобы "взял жесткий курс на сохранение суверенитета".

"Я взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня", – сказал незаконно избранный президент.

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Также он считает, что в Украине "произошел раскол даже по религиозным направлениям".

"На нужно сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно настоящей веры", – подчеркнул Лукашенко.

Отметим, что Беларусь и Россия объявили о создании так называемого "Союзного государства". Многие эксперты уверены, что это значит поглощение Москвой Минска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко похвалил президента Казахстана и призвал протестующих "извиниться перед военными".