Лукашенко разрешит передавать президентские полномочия Совбезу: названы условия

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость.

По словам политика, этот документ должен стать одним из важнейших решений за годы его президентства. Об этом глава государства заявил во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, передает "Белта".

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", – рассказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если "кто-то на границе шевельнется". Лидер Беларуси добавил, что такая необходимость "вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя".

"У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее – вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко считает предложение Украины о переносе переговоров по Донбассу из Минска "несусветной глупостью".