Лукашенко – об отношениях с Украиной: я зла не держу на Володю Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что наше государство не признало результаты белорусских президентских выборов.

По его словам, он не держит зла на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Лукашенко заявил в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", пишет "Smotrim".

Так, глава Белоруссии рассказал, что понимает Зеленского, так как по молодости он мог многое сказать.

"Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться", – отметил Лукашенко.

Лукашенко высказался об отношениях с Украиной www.pravda.com.ua

Белорусский лидер добавил, что недружественные заявления украинской власти в сторону Минска объясняются трудным положением, в котором сейчас находится наша страна.

По словам Лукашенко, украинцы очень хорошо относятся к белорусам, а они к нашему государству – еще лучше. Кроме того, экономическое сотрудничество между Белоруссией и Украиной продолжает развиваться.

Глава Белоруссии подчеркнул, что политические отношения между Киевом и Минском заморожены, но сам Лукашенко полностью готов возобновить контакты с Зеленским.

Белорусский лидер считает, что украинский президент молодой и обучаемый человек, к тому же он "здравый и нормальный". По его мнению, Зеленский сам должен проявить инициативу для возобновления отношений между странами.

Лукашенко не держит зла на президента Украины Зеленского LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко назвал своим другом президента России Владимира Путина и заявил, что не испытывает такого к главе Украины Владимиру Зеленскому.