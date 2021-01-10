Лукашенко – про відносини з Україною: я зла не тримаю на Володю Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що готовий відновити відносини з Україною, незважаючи на те, що наша держава не визнала результати білоруських президентських виборів.

За його словами, він не тримає зла на президента України Володимира Зеленського. Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю програмі "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканалі "Росія-1", пише "Smotrim".

Зокрема, глава Білорусі розповів, що розуміє Зеленського, оскільки в молодості він міг багато чого сказати.

"Але це ж не означає, що ти повинен увесь час на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися", – зазначив Лукашенко.

Лукашенко висловився про відносини з Україною www.pravda.com.ua

Білоруський лідер додав, що недружні заяви української влади в бік Мінська пояснюються важким становищем, у якому нині перебуває наша країна.

За словами Лукашенка, українці дуже добре ставляться до білорусів, а вони до нашої держави – ще краще. Крім того, економічна співпраця між Білоруссю та Україною й далі розвивається.

Глава Білорусі наголосив, що політичні відносини між Києвом і Мінськом заморожено, але сам Лукашенко повністю готовий відновити контакти із Зеленським.

Білоруський лідер вважає, що український президент молодий і всього вчиться, до того ж він "здоровий і нормальний". На його думку, Зеленський сам повинен виявити ініціативу для відновлення відносин між країнами.

Лукашенко не тримає зла на президента України Зеленського LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко назвав своїм другом президента Росії Володимира Путіна й заявив, що не відчуває такого до глави України Володимира Зеленського.