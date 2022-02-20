Ловушка Будапештского меморандума: Кучма признал, что допустил роковую ошибку

Антон Геращенко
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Политика / Мнения
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Ловушка Будапештского меморандума: Кучма признал, что допустил роковую ошибку
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Читаем классиков про то, что такое на самом деле Будапештский Меморандум.

Слово второму президенту Леониду Кучме, который тот пресловутый Меморандум и подписал в декабре 1994 года.

Леонид Кучма. Книга "Записки после Майдана" 2006 год:

"В бумаге о гарантиях украинской безопасности со стороны стран Ядерного клуба нет ни слова о механизмах предоставления этих гарантий в тех случаях, когда возникает такая необходимость. Никакой методики!

Собственно, только в дни Тузлы мы это как следует осознали. Я вчитался в эту бумагу и целый вечер по кабинету бегал... "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Украина будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств", – сказано в "Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 5 декабря 1994 г.". Вот и вся конкретика. Ну, хитрецы!

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Решили по принципу: нет механизма – нет проблемы. Довольствуйтесь, украинцы, декларативными обещаниями поддержки.

Ну, обязались "воздерживаться от угрозы силой или ее применения". А что будете делать, если кто-то из вас не станет воздерживаться?

Обязались воздерживаться от "экономического принуждения" украинцев. Ну, а какие меры будете принимать в том случае, если кто-то из вас все-таки начнет на нас давить? Удовлетворяйтесь, украинцы, тем, что страны Ядерного клуба "будут консультироваться"...

В том, что этот документ оказался слишком общим, отчасти виноват и я сам. Поездка в Будапешт в ноябре 1994 года, где он подписывался, была моей первой важной поездкой за границу в роли президента Украины.

Вся предварительная работа с участием наших дипломатов уже была проделана. Мне оставалось только скрепить своей подписью результат.

Не знаю, чего я мог бы добиться, если бы потребовал доделок и переделок, но то, что не предпринял такой попытки, считаю своим упущением. Наверное, простительным, но упущением. Можно сказать, меня подвели украинские дипломаты, у которых опыта тоже было не намного больше, чем у меня.

И ведь было мне предупреждение... Было! Правда, тоже запоздалое. В Будапеште мы подписали отдельный документ с Францией, которая, как известно, не относила себя к Ядерному клубу. В гостинице меня для этого ждал Миттеран. Явились мы к нему вдвоем – я и глава моей администрации Дмитрий Табачник. Миттеран был очень болен. Ему постоянно делали уколы.

Поставили мы с ним свои подписи, и тут он мне говорит о Ядерном клубе и его обещаниях следующее:

"Ты им, молодой человек, не верь. Они всегда думали и будут думать только каждый о себе. Вот и ты со своей страной действуй так же. Помни, молодой человек, - повторил он, - гарантировать свою безопасность сможете только вы сами".

Занавес!

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Источник:Facebook Антона Геращенко
УкраинаБудапештский меморандумЛеонид Кучма