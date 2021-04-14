Кравчук пояснил заявление о готовности убивать оккупантов: возраст уже не стрелковый

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не жалеет о своих словах о готовности встречать оккупантов с оружием в руках и открывать огонь.

Свое недавнее высказывание глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе пояснил в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 14 апреля. Ведущий программы отметил, что российские СМИ массово растиражировали заявление политика. Журналист спросил у Кравчука, не жалеет ли он о сказанном.

"Не жалею. Не один я такое сказал, так думают, возможно, миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время является одновременно защитником, патриотом, гражданином.

Возьмите ту же Швейцарию. В каждой семье есть оружие. И оно может быть использовано для защиты своей земли, народа", – ответил первый президент.

В то же время Кравчук признал, что "немного преувеличил", потому что у него "возраст уже не стрелковый".

"Но в последнее время я принимал участие в разных соревнованиях, по крайней мере, не было такого случая, чтобы я не попал в цель. Я этим самым хочу сказать – не потому, что у меня есть большие силы и я могу защитить Украину, – я еще раз подтвердил, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло", – отметил Кравчук.

Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала Скриншот видео "Украина 24"

Напомним:

ранее в эфире "Украины 24" Кравчук заявил, что готов вести оборонительные бои на территории своего дома в случае полномасштабного вторжения армии России.

"Оружие почищено и подготовлено... Есть охрана и пристрелянные места... Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего – пока руки оружие держать и пока видеть врага буду. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью... В прошлом году был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил", – сказал тогда Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам заседания ТКГ 14 апреля Кравчук заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе и ОБСЕ готовы работать 24/7, чтобы как можно быстрее достичь мира на Донбассе, при этом поддаваться на провокации переговорщики не будут.