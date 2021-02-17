По легализации оружия.

С 2006 года я публично поддерживаю право дееспособного гражданина Украины на неавтоматический короткоствол, который он может использовать в своем жилом или рабочем помещении.

Без права ношения на улицах или в общественных помещениях.

В условиях, когда преступники легко могут приобрести не только пистолет, но и автомат - это правильный шаг для защиты жизни и имущества украинцев.

Примеров положительного эффекта такого права - предостаточно. Это и Швейцария, и Франция, и Финляндия и близкая нам Молдова. В первый год после принятия соответствующего закона преступность там сократилась на 40%.

Специальные интервью с криминальными элементами показали, что главный фактор снижения грабежей и разбоев - страх нарваться на вооруженный ответ.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.