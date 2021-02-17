Легализация оружия: грабителя остановит страх нарваться на вооруженный ответ
По легализации оружия.
С 2006 года я публично поддерживаю право дееспособного гражданина Украины на неавтоматический короткоствол, который он может использовать в своем жилом или рабочем помещении.
Без права ношения на улицах или в общественных помещениях.
В условиях, когда преступники легко могут приобрести не только пистолет, но и автомат - это правильный шаг для защиты жизни и имущества украинцев.
Примеров положительного эффекта такого права - предостаточно. Это и Швейцария, и Франция, и Финляндия и близкая нам Молдова. В первый год после принятия соответствующего закона преступность там сократилась на 40%.
Специальные интервью с криминальными элементами показали, что главный фактор снижения грабежей и разбоев - страх нарваться на вооруженный ответ.
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